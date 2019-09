Problematische Machtmonopole sind sicher einer der Gründe für das Ende der sozialistischen Staaten in Osteuropa. Wie eine aktuelle archäologische Studie jetzt zeigt, gibt es dafür aber schon viel ältere Beispiele.

Kupferzeitliches Versammlungshaus nach der Freilegung: In einem offenen Hof und einem angrenzenden, überdachten Gebäudeteil fanden eine Vielzahl unterschiedlicher sozialer Aktivitäten statt. Bildrechte: SFB 1266

Vor über 6000 Jahren, in der Jungsteinzeit, blühte in der Region zwischen der westlichen Schwarzmeerküste und der heutigen Zentralukraine die Cucuteni-Tripolje-Kultur. Hier lebten die ersten Landwirte Europas in vergleichsweise riesigen Siedlungen mit bis zu 15.000 Einwohnern. Zur gleichen Zeit, zwischen 4000 und 3500 vor Christus, waren die mesopotamischen Stadtstaaten wie zum Beispiel Babylon auf dem Höhepunkt ihrer Macht.