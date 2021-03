Weder harmlos noch immer notwendig – der Kaiserschnitt

Ein Kaiserschnitt sollte also gut überlegt sein und vor allem dann durchgeführt werden, wenn es ernstzunehmende Gründe dafür gibt. "Absolute Gründe meint – es geht nicht anders", sagt Seeger. Das sei der Fall, wenn das Kind quer im Bauch liegt und nicht in den Geburtskanal findet. Wenn das Kind zu groß ist für das mütterliche Becken, oder auch das Becken so klein ist. Oder wenn die Mutter an Erkrankungen leidet. In Fällen, in denen die Gesundheit und das Überleben von Mutter und Kind in ernsthafter Gefahr sind, kann der Kaiserschnitt also ein wahrer Segen sein. Andernfalls ist er ein oft unterschätztes Risiko mit möglichen Langzeitfolgen.