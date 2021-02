Schätzungen zufolge unterziehen sich in Deutschland pro Jahr zwischen 400.000 und 700.000 Menschen einer plastischen Operation. Am gefragtesten sind dabei Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen, Nasenveränderungen und Faltenbehandlungen. Derartige Eingriffe gehören zum Alltag von Dr. Christopher Wachsmuth aus Leipzig, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Den Begriff "Schönheitschirurg", wie es umgangssprachlich so oft heißt, mag er nicht. "Das ist so ein plakativer Begriff. Da ist immer die Frage: Was ist Schönheit?"

Bei dieser Frage ist man sich auch in der Ästhetischen Chirurgie uneinig. So meint der US-amerikanische Chirurg Stephen Marquardt, die Proportionen eines gut aussehenden Gesichts ließen sich nach dem Maß des goldenen Schnitts berechnen. Demnach entspreche das ideale Verhältnis von Nasenbreite zu Mundbreite dem goldenen Schnitt. Christopher Wachsmuth hält davon nichts: "Es gibt keinen goldenen Schnitt. Es gibt Grenzen, wo wir sagen: Ja, in denen bewegt es sich grundsätzlich, aber Schönheit liegt auch immer im Auge des Fremdbetrachters, des Gegenübers".

Wer entscheidet, was schön ist?

Liegt Schönheit wirklich im Auge des Betrachters? Nein, jedenfalls nicht nur, sagt Martin Gründl, Psychologe und Attraktivitätsforscher an der Hochschule Harz in Wernigerode. "Der Konsens in der Attraktivitätsforschung ist, dass es sehr wohl einzelne Merkmale gibt, bei denen eine hohe Einigkeit besteht, dass sie ein Gesicht oder eine Figur attraktiv machen." Diese Merkmale zu identifizieren und zu benennen – das ist Aufgabe der Attraktivitätsforschung. Drei Merkmale haben sich dabei als besonders signifikant herausgestellt: Gesundheit, Jugendlichkeit und geschlechtstypisches Aussehen. "Also, dass ein Mann typisch männlich, eine Frau typisch weiblich aussehen muss", erklärt Gründl. "Das sind drei globale Kriterien, die in allen Kulturen Gesichter oder auch Körper attraktiv machen und die auch in früheren Zeiten Attraktivitätskriterien waren."