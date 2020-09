Forscher der Colorado Sate University in den USA wollten deshalb wissen, inwiefern Katzen und Hunde selbst zur Ausbreitung des Virus in der menschlichen Bevölkerung beitragen. Dazu brachten sie drei Hunde und sieben Katzen in Kontakt mit Sars-CoV-2 und beobachteten, ob die Tiere Symptome entwickelten oder Viren abgaben. Über die Ergebnisse berichtet das Team um die Veterinärin Angela Bosco-Lauth jetzt in der Fachzeitschrift PNAS.