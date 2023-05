Soziologische Studie Kein wissenschaftlicher Beleg für Polarisierung der deutschen Gesellschaft

Hauptinhalt

In vielen Medienberichten ist in den vergangenen Jahren davon die Rede gewesen, dass die Gesellschaft in Deutschland sich polarisiere und weiter auseinanderdrifte. Eine Studie der Freien Universität Berlin und der Uni Hannover hat nun jedoch gezeigt, dass es keine wissenschaftliche Grundlage dafür gebe, die deutsche Gesellschaft als polarisiert zu beschreiben und dass sie nicht in verschiedene Lager zerfalle.