Ein "KI-Wissenschaftler", der von den Forschenden bei IBM, Samsung und der University of Maryland entwickelt wurde, hat nun Keplers drittes Gesetz der Planetenbewegung (wieder)entdeckt. Außerdem reproduzierte die KI eine rund hundert Jahre alte Theorie des Chemikers Irving Langmuir zum Verhalten von Gasmolekülen.

Weil sie gerade einige der wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Jahrhunderte wiederholt, nennen die Forschenden ihre KI auch liebevoll "AI-Descartes" – in Anlehnung an den französischen Philosophen und Naturwissenschaftler. Von ihm stammt das Zitat: "Cogito ergo sum" – ich denke, also bin ich. Im Zusammenhang mit einer KI ist das natürlich eine interessante Aussage.