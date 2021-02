Wenn am kommenden Montag nach Sachsen und einigen Kreisen in Thüringen auch in Sachsen-Anhalt die ersten Kinder zurückkehren in Kitas und Schulen, dann sollten Quarantäne und Teststrategien an die Besonderheiten von Corona bei Kindern und Jugendlichen angepasst werden. Das legen Daten aus den USA nahe, die jetzt im Fachmagazin JAMA veröffentlicht wurden.