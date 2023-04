Kindliche Entwicklung Kinder unter sechs sollten möglichst keine Geräte mit Bildschirm nutzen

Eltern von kleineren Kindern sollten die Bildschirmzeit ihres Nachwuchses strikt einschränken, empfiehlt der renommierte Psychologe Dr. Álvaro Bilbao. Am besten sollten Unter-sechs-Jährige gar keine Smartphones, Tablets oder Laptops benutzen, so der Experte, der damit eine Empfehlung der American Academy of Pediatrics unterstützt. Denn je mehr Zeit die Kleinen vor Bildschirmen verbringen, desto größer werde das Risiko für spätere psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten.