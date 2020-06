Rote Tupfen soweit das Auge reicht. Auf Feldern und am Wegesrand, im Garten – besonders in den etwas schmuddeligen Ecken, wo auch mal das Unkraut sprießt. Wenn der Klatschmohn im Mai und Juni blüht, fällt er wirklich jedem ins Auge. Dabei hat er es eigentlich gar nicht so leicht, erklärt Dieter Orzessek, Professor für Agrarwissenschaft an der Hochschule Anhalt. Die Pflanze ist einjährig und muss sich ständig gegen harte Konkurrenz der mehrjährigen Pflanzen durchsetzen. Dafür habe der Klatschmohn aber gute Strategien entwickelt: