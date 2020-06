In den vergangenen 20 Jahren habe es immer wieder sommerliche Hitzewellen und Dürren in Europa gegeben. Sie hätten die öffentliche Gesundheit bedroht, die Lebensmittelproduktion und Luftverschmutzung sowie Kohlendioxidkreisläufe beeinträchtigt. Doch die Hitzewelle 2018 sei in Nordeuropa rekordverdächtig gewesen, so das Forschungsteam, auch durch das sehr warme und sonnige Wetter bereits im Frühling und das frühe Wachstum der Vegetation. Da es aber nur wenige Analysen dazu gebe, wie die Klimabedingungen in den Jahreszeiten zu solch einem extremen Sommerwetter führen und wie sich das auf die Ökosysteme auswirke, haben sie sich das genauer angeschaut.