Auch in Mitteldeutschland sind sie ein ganz typisches Bild: Kleine Waldflächen umgeben von Ackerland, manchmal sogar kleiner als ein Fußballfeld. Fast so als hätte man vergessen sie abzuholzen, als das Feld einmal angelegt wurde, sehen sie aus. Und genauso vergessen und vernachlässigt wie sie auf den Betrachter wirken, so hat sich auch die wissenschaftliche Forschung bisher kaum für sie interessiert, sagt Alicia Valdés. Sie ist die Erstautorin der Studie, an der auch das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung beteiligt war, und die im Fachmagazin "Journal of Applied Ecology" erschienen ist.