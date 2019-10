Die Wissenschaftler der Universität Bonn bezweifeln das. Sie kritisieren unter anderem, dass die ETH-Analyse lediglich drei Bodenparameter berücksichtigte. Dies sei zu wenig, um den bodenkundlichen Ertragspotentialen gerecht zu werden. Zudem seien die Böden in vielen waldfreien Gebieten erodiert oder andersartig degradiert, was den Erfolg von Wiederaufforstungen deutlich einschränke.

Im Permafrost-Boden der Tundra sind großangelegte Aufforstungen schwierig. Bildrechte: imago images/ingimage

Auch die klimatischen Faktoren wurden nach Ansicht der Bonner Wissenschaftler in der ETH-Simulation nicht ausreichend gewürdigt. So berücksichtige die Software der Züricher Wissenschaftler zwar die Jahresdurchschnitts-, nicht aber die niedrigste sowie höchste Temperatur eines Ortes. So sehe die Studie etwa ein "erhebliches Wiederaufforstungs-Potenzial" in der Tundra. Dort sei aber aufgrund des vorherrschenden Permafrost-Bodens keine "bedeutende Steigerung der Baumbedeckung möglich".