Sprachwissenschaftler erklärt Klimawandel, -krise oder -katastrophe? Wie wir richtig übers Klima sprechen

Spätestens seit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Debatte um den Klimaschutz neu entbrannt. Und es fallen unterschiedliche Begriffe wie Klimawandel, -krise oder -katastrophe. Dabei wird teilweise Kritik laut, einige Begriffe würden verharmlosen, andere dramatisieren. Deshalb kommen nun auch Forderungen nach einer klimagerechten Sprache in der Gesellschaft. In einem Interview erklärt Sprachwissenschaftler Kersten Sven Roth von der Uni Magdeburg , welche Begriffe zutreffend sind.

Prof. Kersten Sven Roth, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Bildrechte: Jana Dünnhaupt/OvGU

Zunächst einmal: Es geht hier nicht um ein "richtig" oder "falsch", das sich aus der Sprache und ihren Regeln selbst ergibt. Die "klimagerechte" Sprache verfolgt ein bestimmtes politisches Ziel. Es gibt inzwischen sehr viele Menschen, die dieses Ziel legitim und wichtig finden, dazu gehöre auch ich – als Privatmensch und Bürger.



Als Linguist aber kann ich nur feststellen, dass etwa "Klimawandel" natürlich keinerlei Bedrohungssemantik enthält. Wandel ist mindestens semantisch neutral, eher positiv – denken Sie an Formeln wie "Wandel durch Annäherung". Insofern würde ich, wenn ich politische und gesellschaftliche Maßnahmen zur Erlangung der politisch längst vereinbarten Grad-Ziele forcieren wollte, das Wort nicht nutzen.



"Krise" ist dringlicher, allerdings gehört zur Semantik des Wortes auch, dass es sich um ein Durchgangsstadium, also etwas Vorübergehendes handelt. "Notstand" dagegen ist ein eher politisch-institutioneller Begriff, der auf das Klima nicht so recht passen will. Tatsächlich handelt es sich ja am ehesten um eine "Naturkatastrophe". Katastrophen mobilisieren beim Menschen Kräfte und den Willen, sie trotz aller Schäden zu bewältigen.