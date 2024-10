Insgesamt zeige sich nach Aussage des Instituts, dass die Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur bisher zu einfach interpretiert worden seien. Aussagen in den Medien wie "Der Wald fällt als Klimaschützer aus" oder die Werte, die der Wald als CO2-Senke erreichen sollte, seien "nicht mehr erreichbar", seien demnach nicht differenziert genug gewesen. Bei der Auswertung der Zwischenperioden kam zudem zum Vorschein, dass der Baumrückgang wahrscheinlich stärker vonstatten ging, als im Bericht angenommen. Denn in der ersten Hälfte des Zehn-Jahres-Zeitraums war ein Rückgang von nur 1,8 Prozent zu beobachten, während der Rückgang in der zweiten Periode viel höher ausgefallen sein müsse als die angegebenen 14,9 Prozent. Das Öko-Institut schätzt hier den Verlust auf über 25 Prozent.