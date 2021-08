Griechenland, Italien, Türkei, Algerien, Russland, USA, Kanada - aus all diesen Ländern haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen erschreckende Bilder erreicht. Riesige Waldflächen standen oder stehen noch in Flammen. Menschen sind gestorben oder haben ihr ganzes Hab und Gut verloren.

Ist diese Häufung von Bränden normal? Und falls nicht: Wird sie in Zukunft zur Normalität? Eine mögliche Gedankenkette liegt auf der Hand: Der Klimawandel sorgt in großen Teilen der Welt für immer mehr Trocken- und Hitzeperioden, wie man im interaktiven Atlas des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) selbst nachschauen kann. Bäume und andere Pflanzen werden dadurch immer leichter ein Opfer der Flammen. Aber ist diese Gedankenkette zwingend und belegbar?

Selektive Wahrnehmung

Wenn man alles Leid, das Feuer verursacht, beiseitelässt, muss man nüchtern konstatieren: Es brennt immer irgendwo auf der Welt, und nicht zu knapp. Der Mediendurchschnittskonsument nimmt das nur nicht wahr, weil nicht darüber berichtet wird. Unausgesprochene Gründe für dieses Nicht-Berichten sind meistens: "Das Feuer ist nicht verheerend genug", "Es sind keine Menschen gestorben" oder (vor allem) "Diese Ecke der Welt interessiert uns nicht".

Griechenland, Italien und die Türkei sind uns dagegen sehr nah, geografisch wie emotional. Auch Russland und Algerien sind nicht weit weg. Den USA und Kanada fühlen wir uns verbunden. Und es ist ja auch entsetzlich, was in all diesen Ländern zuletzt passiert ist. Entsetzlich für die Bewohner, für die Pflanzen und Tiere und das ganze Ökosystem. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Dennoch erfährt der europäische Mediendurchschnittskonsument eben nur von Bränden, die ungefähr in seinen Breitengraden und/oder der sogenannten westlichen Welt geschehen.

Feuer-Weltkarte

Die NASA betreibt das Projekt FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Dort gibt es eine Weltkarte, auf der man nahezu in Echtzeit sehen kann, wo es gerade brennt bzw. kürzlich gebrannt hat. Es gibt Daten für die letzten 24 Stunden, die ganze letzte Woche und auch für jeden historischen Zeitpunkt der vergangenen Jahre, seitdem das Projekt läuft. Feuerausbrüche in Afrika in der Zeit vom 11.8. bis 17.8.2021 Bildrechte: Fire Information for Resource Management System (FIRMS) / NASA

Eines wird beim Blick auf diese Karte deutlich: Die Anzahl der Brände in unseren Breitengraden ist extrem gering verglichen mit den Regionen am Äquator und südlich davon. Feuerausbrüche in Südamerika in der Zeit vom 11.8. bis 17.8.2021 Bildrechte: Fire Information for Resource Management System (FIRMS) / NASA

Dort brennen zwar meist nicht so große zusammenhängende Flächen wie gerade in Sibirien, dafür unzählige kleine.