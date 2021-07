Einer von denen, die unermüdlich an Lösungen für eine zukunftsfähige Welt arbeiten, ist der Soziologe Harald Welzer. Er kämpft seit vielen Jahren unermüdlich für eine kluge Transformation der Gesellschaft und sammelt mit der Stiftung "Futurzwei" Geschichten des Gelingens, die Mut machen sollen. Harald Welzer, der auf der Konferenz in Magdeburg sagte, dass wir eigentlich "am Arsch sind". Er engagiert sich trotzdem weiter und freut sich über sinnvolle Projekte und Schritte in die richtige Richtung. Denn nur, weil wir gerade "am Arsch sind", müssen wir ja nicht dort bleiben.