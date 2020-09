"Iss ordentlich, damit du groß und stark wirst". Diese goldene Regel aller Großmütter mag nicht bei jedem von uns funktioniert haben. Bei Bäumen scheint sie zuzutreffen. Sie wachsen schneller, wenn sie ausreichend Nährstoffe erhalten. Doch dafür zahlen sie einen hohen Preis, erklärt Emanuel Gloor, Professor für Earth and Environment an der Universität Leeds. Er fasst es so zusammen:

Was wir zeigen, ist, wenn Bäume schnell wachsen, dann werden sie auch früher sterben. Prof. Emanuel Gloor, Universität Leeds

Und das sei ein globales Prinzip, zeigt eine internationale Studie, an der auch Gloor mitgearbeitet hat. Für diese Erkenntnis haben die Autoren die Jahresringe von mehr als 110 verschiedenen Baumarten aus über 70.000 Standorten ausgewertet. Denn die Anzahl und Breite der Ringe im Stamm zeigt an, wie alt der Baum ist und um wie viel er in einem Jahr gewachsen ist. Die Analyse zeigte nun, dass Bäume, die schnell gewachsen sind, eine verkürzte Lebensspanne von bis zu 23 Jahren haben.

Man könnte auch sagen, 'party hard, die young'. Emanuel Gloor

Baumwachstum ist eine komplexe Angelegenhiet

Ganz so einfach ist es nicht, sagt der österreichische Botaniker Christian Körner, emeritierter Professor an der Universität Basel, in seiner Einschätzung der Veröffentlichung. Denn die Voraussetzungen für schnelles Wachstum bei Bäumen sind sehr komplex.