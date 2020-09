So sehen wir, dass es vor allem Länder sind, die ein mittleres Einkommensniveau haben, in denen Klima- und Umweltmigration besonders häufig auftritt. Das interpretieren wir so, dass es in ärmeren Ländern häufig an Ressourcen fehlt, die für die Migration benötigt werden. (…) Und in reicheren Ländern sehen wir eher, dass Kapazitäten zu hoch sind, das Umwelteinflüsse abgedämpft werden können und sie so nicht den Bedarf haben zu migrieren.

Dr. Roman Hoffmann