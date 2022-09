Klimawandel Waldverlust im Harz könnte Trinkwasserqualität in Halle beeinträchtigen

Das Waldsterben im Harz führt zu Algenwachstum in der Rappbodetalsperre. Das könnte die Trinkwasserqualität in Halle schmälern, denn die Stadt wurde gerade erst per Fernleitung an die Talsperre angeschlossen.