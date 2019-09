In einer Waschmaschine setzten sich multiresistente Keime fest., wie eine neue Studie zeigt. (Symbolfoto)

Bildrechte: Colourbox.de

Neugeborene Kinder betroffen Die resistenten Keime in Deiner Energiespar-Waschmaschine

In der Kinderintensivstation einer deutschen Klinik finden Mediziner immer wieder multiresistente Keime an frühgeborenen Babys. Die Spur führt zu einer Waschmaschine, die in Privathaushalten üblich ist.

von Clemens Haug