Prof. Dr. Mechthild Krause Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Es gibt viele Tumoren, die nach einer Therapie wieder wachsen. Diese wieder wachsenden Tumore entstehen im Prinzip dadurch, dass die Tumore auf die Therapien wirklich individuell unterschiedlich reagieren. Manche sprechen an, manche nicht. Das liegt an Resistenzfaktoren, die wir in vielen Bereichen noch gar nicht kennen.