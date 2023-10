Eine repräsentative Längsschnittstudie des Zentrums für kriminologische Forschung Sachsen an der TU Chemnitz kommt zu dem Ergebnis, dass Kriminalität je nach politischer Orientierung unterschiedlich stark und bedrohlich wahrgenommen wird. Die wahrgenommene Häufigkeit von Straftaten stehen dabei in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Kriminalitätsstatistik. Stattdessen sind wichtige Treiber die Angst, selbst zum Opfer von Verbrechen zu werden, aber auch die politische Orientierung.

Befragte, die sich selbst politisch eher rechts der Mitte einordneten, neigten zu einer stärkeren Wahrnehmung von Kriminalität. Diese Menschen gaben auch meistens an, Institutionen und Justiz weniger zu vertrauen und die Strafhärte unabhängig von der konkreten Straftat als zu mild einzuschätzen. In den Daten zeigte sich, dass diese Personengruppe grundsätzlich härtere Strafen befürwortet – unabhängig davon, was mit der Strafe erreicht werden soll. Je weiter rechts sich die Befragten selbst einordneten, desto weniger befürworteten sie Verbesserungen der Haftbedingungen, wie Aktivitätsangebote für die Inhaftierten.

In einem anderen Teil der Studie wurde untersucht, inwiefern die Befragten selbst von vorurteilsmotivierter Gewalt betroffen waren. Rund 17 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bereits indirekt oder direkt Gewalt aufgrund der eigenen Ethnie oder Religion erfahren haben. Fast 16 Prozent gaben an, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Gewalt erfahren zu haben, fast jede fünfte befragte Person aufgrund eines Migrationshintergrundes. Auch diese Menschen gaben an, weniger Vertrauen in Polizei und Justiz zu haben. Bei der Befragung sei aufgefallen, dass die Betroffenen deutlich seltener Anzeige erstatten, sagt Kristin Weber, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen.