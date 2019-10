Ideenklau aus dem Tierreich Piranhasichere Fische als Vorbild für kugelsichere Westen

Der Riesenfisch Arapaima lebt im Amazonas sehr entspannt zwischen angriffslustigen Piranhas. Sie würden sich an ihm höchstens die Zähne ausbeißen, dank seiner besonderen Schuppen. Sie sind die widerstandsfähigsten, den man bei Fischen findet. Wissenschafter von der Universität von Californien in San Diego und Berkeley haben sie genauer untersucht - in der Hoffnung, diesen Schutz für uns Menschen nachbauen zu können.