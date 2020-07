Und wenn's nur eine Tagesbaustelle ist: Straßenlärm kann krank machen – oder zumindest wahnsinnig. Bildrechte: imago images/VWPics (Montage: MDR)

Das coronabedingte Homeoffice hat möglicherweise ein ganz neues Licht auf ihre Nachbarschaft geworfen. Da ist tagsüber ganz schön was los, Baustellenfahrzeuge, Lieferwagen und, ach ja, dieses schreiende Kind auf dem Balkon gegenüber. Lärm macht krank und wenn nicht, dann zumindest wahnsinnig. Fenster zu? Hilft nur bedingt, gerade tiefe Töne schaffen's dann doch ins heimeliche Heimbüro. Und im Sommer ist zeitweises Lüften ja auch nicht das Schlechteste.

Was würde Daniel Düsentrieb machen? Er würde einen Kasten aufstellen, der auf Knopfdruck den Lärm einfach aufsaugt und schließlich seelenruhig seiner Arbeit nachgehen. Und Bhan Lam von der Nanyang Technological University in Singapur würde es genau so machen. Auch er hat sich gedacht: Wie sind natürliche Belüftung und Lärmreduktion unter einen Hut zu bringen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Bhan Lam schon seit einiger Zeit und hat in einer neuen Studie jetzt ein Gerät vorgestellt, das genau das kann: Lärm reduzieren bei offenem Fenster.

Knöpfchen an und Lärm "absaugen" – klappt auch im Hier und Jetzt

Die Apparatur passt in ein Schiebefenster und kann die Umgebungsgeräusche um die Hälfte reduzieren. Bei einem Baulückenschluss gegenüber wäre das ja schon mal was. Das Gerät – ganz so klein ist es dann doch nicht – besteht aus 24 Lautsprechern mit einem Durchmesser von je viereinhalb Zentimetern. Dazu gehört außerdem ein Lärmsensor außerhalb des Fensters, um die belastende Geräuschkulisse von draußen zu identifizieren. Der Rest ist einfach: Das Gerät spielt ein Antigeräusch ab und gut ist. Funktioniert heute schon: Mit einem Knöpfchen am Kopfhörer werden laute Umgebungsgeräusche neutralisiert. Bildrechte: imago images / Levine-Roberts

Antigeräusch? Das klingt nach Science Fiction und Superheldentechnik und wenn man es sich recht überlegt, ist es das irgendwie auch. Jede Schallwelle hat eine spezielle Frequenz, die sich mit einer Wellenkurve darstellen lässt. Das Antigeräusch wäre jetzt ein Geräusch auf der gleichen Frequenz, aber mit umgekehrter Wellenkurve. Wenn Schall und Antischall aufeinandertreffen dann … zack! … neutralisieren sie sich. Verrückt, dass das funktioniert – aber ist auch gar nicht mal so besonders, wie ein Gang in einen beliebigen Ausstatter für Heimelektronik zeigt.

Kopfhörer können das schon – aktiv und passiv

Inzwischen bieten viele Hersteller Kopf- und Ohrhörer im oberen Preissegment mit Schallreduktion an. Diese Geräte sind mit einem Mikrofon ausgestattet, das die Umgebungsgeräusche registriert und das Antigeräusch direkt auf die Ohren sendet. Damit lässt sich Beethovens Pastorale auch dann würdevoll genießen, wenn gerade eine Horde Halbwüchsiger die S-Bahn gestürmt hat. ANR (Active Noise Reduction – Aktive Geräuschreduktion) oder ANC (Active Noice Cancellation – Aktive Geräuschauslöschung) wird dieses Feature genannt. Wobei die Betonung auf Active liegt. Bildrechte: MDR WISSEN

Verbraucher, die sich zu einem günstigen Produkt mit passiver Geräuschunterdrückung hinreißen lassen, bekommen nichts weiter als einen weitestgehend gut isolierten Kopfhörer, der so gedämmt ist, dass Umgebungsgeräusche reduziert werden. Für die aktive Variante mit Antischall ist da schon etwas mehr Aufwand nötig. Der kann auch mal weniger erwünscht sein und schöne Töne kaputt machen: Dann, wenn man glaubt, eine richtige Polung beim Anschluss der Lautsprecherkabel an der Stereoanalge sei nicht so wichtig. Wenn einer von zwei Lautsprechern falsch rum gepolt ist, gibt er einen gegensätzlichen Antischall zum anderen Lautsprecher ab. Vor allem die Bässe neutralisieren sich dann. Wie genau dieser Antischall funktioniert, lässt sich am besten anhand einer mathematischen Gleichung veranschaulichen – ja, echt jetzt: Minus eins plus eins ergibt? Null. Und eins plus minus eins? Auch Null. Die Kurve eines Schalls muss also genau umgedreht werden – ohne dabei die Frequenz zu verändern. Eine Pluskurve und eine Minuskurve, beide aber mit den gleichen Schwingungen. Und schon hört man nix mehr.

Prinzip ist seit 150 Jahren bekannt