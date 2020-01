Der Grund dafür scheinen bestimmte Schutzzellen in den Lungen zu sein, die sich nach dem Ende des Rauchens wieder bilden. So hatten die untersuchten Ex-Raucher mehr genetisch gesunde Lungenzellen als noch aktive Raucher. Damit sinke auch die Wahrscheinlichkeit, irgendwann an Lungenkrebs zu erkranken, schreiben die Forscher vom Wellcome Sanger Institute bei Cambridge sowie vom University College London.