Warum sollen wir bitte Falter, Fliegen und Käfer zählen?

Am äußersten Zipfel des Lebensnetzes ist es einsam und gefährlich

Bildrechte: imago images / blickwinkel Aber was ist so faszinierend an den krabbelnden, hüpfenden oder flatternden Winzlingen in Gärten und Parks? Die Welt der Insekten zeigt den Kreislauf des Lebens, sagt Dr. Mark Benecke, was er als Lebensnetzwerk beschreibt, in dem alles miteinander verbunden ist und in dem alles wiederverwertet wird, "Leichen-Recycling" nennt der Biologe das und verweist darauf, wie alles in der Natur miteinander verzahnt und verkettet ist.

Fällt an einer Stelle des Lebensnetzwerks ein Knoten weg, ist das Netz an sich stabil genug. Nur die Arten an der Spitze der Nahrungsketten werden im Falle eines Massensterbens weggehämmert wie bei den letzten fünf großen Massensterben. Dr. Mark Benecke

Gucken, zählen, melden: Bloß wie?

Beliebt bei Bienen, Hummeln Wespen: Lavendel Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Wir sollten uns also dringend für das Lebensnetzwerk unterhalb unseres Blickfelds interessieren. Und könnten schon mal damit anfangen, indem wir einmal im Früh- und einmal im Spätsommer den Insekten auf den Pelz rücken. Mit Lupe oder ohne, eine Stunde Zeit, Papier und Stift oder App: Das ist alles, was man braucht. Notiert wird immer die höchste Zahl einer Insektenart, die man findet. Also wenn man einmal am Lavendelstrauch 21 Bienen gezählt hat, zum Beispiel am Anfang der Zählstunde, werden die notiert, und nicht die 12, die man vielleicht gegen Ende Zählstunde sichtet.

Auch wo man zählt, ist offen: Park, Garten, Balkon, Wiese, Wald, an einem Teich, auf dem Friedhof - egal wo, bei Sonnenschein sind Insekten unterwegs. Aber auch bei Nacht herrscht reges Insektentreiben, mit Glück lassen sich auch Glühwürmchen sichten, und andere Falter, sagt Biologe Benecke, unter Laternen und Lampen lässt sich das beobachten. Wobei das ein zweischneidiges Schwert ist mit den nächtlichen Lichtquellen: Insekten steuern die automatisch an, statt das zu tun, was sie nachts sonst so treiben.



Hier also die Herausforderung: Egal wann, egal wo, eine Stunde lang einfach alle Insekten notieren, die man sieht und dann hier an den NABU schicken, per App oder über den Kontakt hier unten. Eine Fliege im Garten - auch wenn man nicht genau weiß, was für eine Art: Trotzdem beim zählen melden. Bildrechte: Liane Watzel

Termine:

Frühsommer-Zählung: 29. Mai bis 7. Juni