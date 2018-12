Was ist eigentlich ein Olf?

Ein Olf - das ist in etwa so exakt wie die gefühlte Temperatur, also wie wenn wir die Hand aus dem Fenster halten, um zu wissen wie viel Grad es sind. Olf-Messungen haben also einen sehr individuellen Charakter. Ich mache einen kleinen Test - ich gehe in ein Büro und frage zwei Kolleginnen, wie sie den Geruch in ihrem Büro empfinden, wie viel Olf das wohl seien. Natürlich kommt gleich die Frage nach der Bezugsgröße. Dazu brauchen wir die Defintion eines Olfs: