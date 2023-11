Liane Watzel ist seit 2017 Autorin bei MDR WISSEN und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Tieren, Pflanzen, ihren Ökosystemen und Berührungspunkten mit dem menschlichen Alltag. In der Redaktion Wissen & Bildung, weil sie Neues aus der Forschung gern so übersetzt, dass jede/r sie beim ersten Lesen oder Hören versteht und anschließend sagt: "Ach so! Wie spannend! Jetzt versteh ich das! Das hab' ich nicht gewusst!"