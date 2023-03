Das farblose und giftige Gas Ozon (chemisch O3) ist eines der wichtigsten Spurengase in der Atmosphäre. Die in einer Höhe von 20 bis 30 Kilometern in der Atmosphäre bestehende natürliche Ozonschicht schützt die Erde vor der schädlichen Ultraviolettstrahlung der Sonne.



In bodennahen Luftschichten entsteht Ozon vor allem durch Verkehrs- und Industrieabgase, die mit den Luftsauerstoff reagieren. Ozon reagiert sehr leicht mit anderen Stoffen.



Es wird von Pflanzen durch die Spaltöffnungen der Blattorgane aufgenommen und kann dadurch Schäden an Blattorganen verursachen. (Quelle: Umweltbundesamt)