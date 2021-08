Die Experten untersuchten für ihre Studie, die auf dem diesjährigen Kongress der European Society of Cardiology vorgestellt wurde, insgesamt 250 Männer mit Erektionsstörungen auf unterschiedlichem Niveau. Diese hatten ein Durchschnittsalter von 56 Jahren und litten mehrheitlich unter Bluthochdruck, der oftmals ein Grund für diese Fehlfunktion des Penis ist. In diesem Fall verlieren die kleinen Arterien am Penis ihre Fähigkeit, sich zu erweitern und Blut fließen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Probanden auch nach ihrer Ernährung befragt sowie ihr Testosteronlevel gemessen - denn ein Rückgang des Hormons kann ebenfalls zu Potenzproblemen führen.



Das Ergebnis: Die Männer, die sich eher mediterran ernährten (Obst, Gemüse, Vollkorn, Olivenöl und wenig rotes Fleisch sowie Milchprodukte), hatten einen größeren Blutfluss in den Adern, ein höheres Testosteronlevel und eine bessere Erektionsleistung. Dazu waren die Probanden auch insgesamt fitter.