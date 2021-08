In einer der beiden Untersuchungen, die im "Journal of the American Heart Association" erschienen ist, wurde erforscht, ob eine langfristige pflanzenbasierte Ernährung bzw. ein Wechsel dahin bei jungen Erwachsenen das Risiko für spätere Herzerkrankungen verringert. Dafür analysierten der Studienautor Yuni Choi und seine Kollegen die Daten von 4.946 Erwachsenen, die in der US-amerikanischen CARDIA-Studie, erfasst sind, einer Erhebung zum Risiko für koronararterielle Erkrankungen bei jungen Erwachsenen.



Die Ernährung der Probanden wurde dabei in einen Score eingeteilt: positiv (Früchte, Gemüse, Vollkorn, Nüsse), neutral (Kartoffeln, verarbeitetes Getreide, mageres Fleisch, Schalentiere) und negativ (Pommes, rotes Fleisch, salzige Snacks, Softdrinks). Im Ergebnis ernährten sich die Personen mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen auch laut der Skala eher positiv.