Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC) startet aus diesem Grund eine Datenerhebung zu neuro-otologischen Verletzungen durch Pyrotechnik, also Schädigungen des Nervensystems, die mit dem Ohr in Verbindung stehen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild über die Häufigkeit und Art dieser Verletzungen in Deutschland rund um den Jahreswechsel zu erhalten. HNO-Ärzte sind aufgerufen, ihre Beobachtungen zu feuerwerksbedingten Verletzungen an das Team der HNO-Universitätsklinik in Homburg zu melden. Die erhobenen Daten werden anonym erhoben und ausgewertet.