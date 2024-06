In einem zweiten Schritt wurden diese 23 Proteine in den Blutproben von Personen mit einer isolierten Rapid Eye Movement (REM)-Schlafverhaltensstörung untersucht, die ein hohes Risiko für eine Parkinson-Erkrankung darstellt. Mit Hilfe der KI waren acht der 23 Proteine in der Lage, die Parkinson-Erkrankung für 79 Prozent der untersuchten Patienten bis zu sieben Jahre vor Auftreten der ersten Symptome vorherzusagen. "Mit der Bestimmung von acht Proteinen im Blut können wir potenzielle Parkinson-Patienten bereits mehrere Jahre im Voraus identifizieren" erklärt Michael Bartl von der Universitätsmedizin Göttingen. "Medikamentöse Therapien könnten zu einem früheren Zeitpunkt gegeben werden, welches den Verlauf der Erkrankung eventuell verlangsamen oder ihr Auftreten sogar verhindern könnte."