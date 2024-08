Für ihre Studie untersuchten die Experten des Stowers Institute for Medical Research im US-Bundesstaat Missouri die Fledermaus-Art Blattnase (Phyllostomida), die vor allem in Mittel- und Südamerika sowie im Karibikraum beheimatet ist. Dabei zeigte sich, dass die Tiere einen extrem hohen Blutzuckergehalt aufweisen können – eine Evolutionsstrategie, mit denen die Blattnasen nicht nur in schwierigen Zeiten überleben, sondern auch sonst gut gedeihen können. "In unserer Studie konnten wir die höchsten jemals gemessenen Blutzucker-Konzentrationen registrieren", erläutert die Studienautorin Jasmin Camacho. "Für andere Säugetiere würde dies zum Koma und letztlich zum Tod führen, aber nicht für die Fledermäuse."