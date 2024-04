Die Forschungsgruppe aus Deutschland, Tschechien, Australien und Ghana untersuchte mehr als 2.300 Fledermäuse über einen Zeitraum von zwei Jahren in fünf Höhlen im westafrikanischen Ghana. Mit DNA-Proben bestimmten die Forscher, welche Arten in den untersuchten Populationen häufiger vorkamen und welche besonders oft mit Coronaviren infiziert waren. Außerdem sammelten sie Kotproben, die unter der Leitung des Virologen Christian Drosten in der Berliner Charité auf Coronaviren untersucht wurden.