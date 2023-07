Stubentiger in der Stube lassen, auch wenn's schwer fällt: In Polen sind mehr als zwanzig Katzen an einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gestorben. Das bestätigte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Montag, andere Staaten sollen jetzt eine entsprechende Überwachung verschärfen. In Deutschland gibt es nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts bisher keine Hinweise auf H5N1 bei Haustieren. Aus dem Umfeld der Katzen in Polen sind zudem keine Ansteckungen durch Menschen bekannt.