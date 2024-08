Tiefenhirnstimulationen (Deep-Brain-Stimulation, DBS) werden bei Parkinson-Patienten seit längerem angewendet. Dabei werden feine Drähte an bestimmten Stellen im Gehirn implantiert und senden elektronische Signale aus, die die Symptome der Erkrankung lindern können. Weil die Stimulationen allerdings konstant eingesetzt werden, bringen sie Nebenwirkungen mit sich, unter denen Parkinson-Patienten leiden. Ein neues Verfahren, die adaptive Tiefenhirnstimulation (aDBS), soll eine bessere Behandlungsform darstellen. In einer kleinen Machbarkeitsstudie zeigten Forscher des National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) in den USA erste Erfolge.