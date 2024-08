Das Flexibilität für Sportler wichtig ist, ist klar. Aber was hat nun die Flexibiltät mit der Lebenserwartung zu tun? "Wir konnten zeigen, dass eine reduzierte Körperflexibilität auch mit einer geringeren Überlebenschance bei Männern und Frauen mittleren Alters zusammenhängt", so Araùjo. Dafür untersuchte der Mediziner mit seinem Team 3.139 Personen (davon 66 Prozent Männer) im Alter von 46 bis 65 Jahren über einen Zeitraum von fast 13 Jahren. Für alle erstellten sie einen Körperflexibilitätswert, den sogenannten Flexindex, der zwischen 0 und 80 Punkten liegen kann. (Wie der Index errechnet wird, haben wir am Ende des Artikels zusammengefasst.)

Frauen flexibler als Männer

Wenig überraschend waren Frauen deutlich flexibler als Männer. Im Schnitt über den gesamten Altersbereich lag deren Index laut Studie bei 41,1, gegenüber 30,5 bei den Männern. Über den Zeitraum der Studie (12,9 Jahre) starben 302 Personen (9,6 %), darunter 224 Männer und 78 Frauen. Und hier zeigte sich: Die Verstorbenen hatten im Schnitt einen zehn Prozent niedrigeren Index. "Nach Berücksichtigung von Alter, Body-Mass-Index und Gesundheitszustand hatten Männer und Frauen mit einem niedrigen Flexindex ein 1,87- bzw. 4,78-mal höheres Sterberisiko als diejenigen mit einem hohen Flexindex", schreiben die Forscher in der Zusammenfassung ihrer Arbeit.

Für Claudio Auraújo (68, und nach eigenen Angaben mit einem Flexindex-Score von 45), ist die Schlussfolgerung ganz klar: Achten Sie mehr auf Ihre Beweglichkeit. Finden Sie tägliche Routinen, um die Flexibilität Ihres Körpers zu erhöhen.

Noch eine Studie, die zeigt, wie gut Sport tut

Haben wir das Thema Flexibilität einfach unterschätzt? "Nein", sagt Sportmediziner Jan Wüstenfeld vom Institut für angewandte Trainingswissenschaft der Universität Leipzig. "Mich hat das sofort an eine Studie erinnert, die ich gerne in meinen Weihnachtsvorlesungen bringe", so Wüstenfeld im Gespräch mit MDR WISSEN. Die Studie aus dem British Medical Journal trug grob übersetzt den Titel: Wie schnell läuft der Tod? "Und dort wurde untersucht – in Alters- und Pflegeheimen –, wie schnell die Bewohner maximal laufen können." Es ging um die Frage, ob ich dem Tod wenigstens ein bisschen davonlaufen kann. Oder anders gesagt: wer nur noch langsam oder gar nicht mehr gehen kann, hat ein deutlich höheres Sterberisiko. So ähnlich sei es eben auch bei dieser Studie. Dass herauskommt, wer flexibler ist, lebt länger, sei daher nicht verwunderlich. "Alles andere wäre eigentlich eine Überraschung gewesen."

Bildrechte: IAT/Uni Leipzig Der Zusammenhang, den Claudio Araújo in seiner Studie herstellt, ist eine Korrelation, keine Kausalität, das schreibt er selbst. Er kann also nicht sagen, ob die hohe Flexibilität wirklich ursächlich für das längere Leben verantwortlich ist. Es ist also nicht die "jetzt macht mal alle Yoga"-Studie. Was nicht heißt, dass es keinen Effekt hat, so Wüstenfeld, "dass, wenn ich jetzt viel Yoga mache, oder andere Dehnübungen", es durchaus Prozesse im Körper geben könne, "dass dort irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet werden, die außerdem noch einen positiven Effekt haben auf meine Gesundheit". Das aber kann die Studie nicht beantworten.

Wir haben kein Wissensproblem – wir müssen es nur machen