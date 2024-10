Laut den Autoren um Hairong Liu von der Johns Hopkins University in Baltimore fehlen in Arztpraxen in den USA häufig Tische oder Lehnen, auf denen Patienten bei der Blutdruckmessung ihren Arm ablegen können. Die Folge: Der Blutdruck wird am frei hängenden oder im Schoß abgelegten Arm gemessen und die Manschette wird häufig nicht wie vorgeschrieben auf Herzhöhe angelegt. Wie Liu und Kollegen nun in der sorgfältig gemachten klinischen Studie zeigen, führt das zur Überschätzung der Werte. Diese liegen um 4 bis 6 mmHg höher, als wenn der Arm wie vorgeschrieben abgelegt wird.