Die Forscher raten zu einer ausgewogenen Ernährung, die auch Kreuzblütengemüse umfasst. Bisher hält allerdings weniger als einer von 15 Australiern diese Empfehlung ein, Tendenz fallend. "Kreuzblütler sind die am wenigsten konsumierte Gruppe von Gemüsen. Wenn die Menschen ihren Verzehr dieser Gemüsegruppe erhöhen können, erhalten sie mehr für ihr Geld in Bezug auf die Senkung des Blutdrucks und die Verringerung des Risikos, später im Leben eine Herzerkrankung zu entwickeln. Um diese gesundheitlichen Vorteile zu erhalten, sollte man dieses Gemüse idealerweise an den meisten Tagen der Woche verzehren", sagt Lauren Blekkenhorst von der Herz-Stiftung an der ECU.