Das Risiko der Frauen mit den höchsten Lp(a)-Werten war 33 Prozent höher, und bei den Frauen mit den höchsten CRP-Werten wurde ein 70 Prozent erhöhtes Risiko nachgewiesen. Wurden alle drei Messwerte, also LDL-Cholesterin, Lp(a) und CRP, zusammen bewertet, hatten die Frauen mit den höchsten Werten ein mehr als 1,5-fach erhöhtes Risiko für Schlaganfall und ein mehr als 3-fach erhöhtes Risiko für koronare Herzkrankheiten, verglichen mit den Frauen mit den niedrigsten Werten.

Studienmitautor Dr. Paul M. Ridker, Direktor des Zentrums für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Brigham and Women's Hospital in Boston, sagt: "Was wir nicht messen, können wir nicht behandeln. Unsere Studienfunde helfen hoffentlich dabei, die Früherkennung für Erkrankungen am Herzen voranzutreiben und zu verbessern." Für dauerhafte Herzgesundheit empfehlen er und sein Team die (eigentlich) bekannten Verdächtigen: Vorbeugung durch Bewegung, gesunde Ernährung, gutes Stress-Management, Vermeidung von Tabak.

Spaniens Untersuchung zu CHIP und Atherosklerose

Alles Dinge, die auch Forscher in Deutschland empfehlen würden, die sich eine Studie aus Spanien angeschaut haben, die ebenfalls das Blut im Visier hatte, allerdings in Bezug auf Atherosklerose. Das CHIP-Phänomen, das quasi den Alterungsprozess des Körpers begleiten kann, sorgt vereinfacht gesagt dafür, dass das Herz nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Das passiert, wenn die Arterienwände von Plaque belegt sind, also Ablagerungen, die den Blutfluss behindern. Und wenn eine bestimmte Menge von mutierten Blutzellen im Blut vorhanden sind, spricht man vom CHIP-Phänomen.

Bisher war noch nicht ausreichend geklärt, ob und wie die CHIP und kardiovaskuläre Erkrankungen zusammenhängen. Für die Studie aus Spanien wurden nun im Laufe von sechs Jahren die knapp 3.700 Teilnehmenden dreimal untersucht. Die Analyse ihrer Blutwerte zeigte, dass bei denjenigen mit CHIP das Risiko um den Faktor 2,1 erhöht war, in drei Jahren eine Atherosklerose in der Oberschenkelarterie zu entwickeln. Umgekehrt wurde aber nicht gefunden, dass Menschen mehr mutierte Blutzellen bekamen, wenn jemand schon Atherosklerose hatte.

Wie werten andere Forscher die Studie: Durchbruch? Teil-Erfolg? Was fehlt?

Die Studie stößt in der deutschsprachigen Forschung auf ein durchwachsenes Echo. Prof. Dr. Christoph Binder vom Zentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forscht zu Atherosklerose. Er bemängelt, dass das Ausmaß der Erkrankung in dieser relativ jungen Kohorte mit durchschnittlich 55 Jahren noch zu gering sei, um diesen Effekt, also das Befeuern der Expansionsrate der Mutationen durch Atherosklerose, nachzuweisen. Für ihn fokussiert sich der Ansatz zu sehr auf die sichtbare Ausbreitung der Mutationen im Blut, die Entstehung mutierter Klone im Knochenmark wurde bei der Betrachtung außen vor gelassen.

Professorin Dr. Stefanie Dimmeler, Direktorin am Institut für kardiovaskuläre Regeneration in Frankfurt am Main zufolge bestätigt die Studie, dass CHIP Atherosklerose begünstigt. Damit könne CHIP einer der bisher unbekannten zusätzlichen 'unmodifizierbaren' Risikofaktoren sein und in der Prävention eine bedeutende Rolle spielen. Ähnlich sieht das auch Dr. Moritz von Scheidt, Facharzt für Kardiologie am Deutschen Herzzentrum München. Für ihn wurden entscheidende, neue Erkenntnissen über den zeitlichen Zusammenhang zwischen CHIP und Atherosklerose gefunden.