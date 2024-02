Das Problem bei der Identifizierung des Herzinfarkt-Wahrscheinlichkeit bestand bisher darin, dass die einschlägigen Risikofaktoren nur in langfristigen Studien bestimmt werden konnten und die Faktoren relativ stabil sein mussten. "Wir wissen jedoch, dass die Zeit kurz vor einem Herzinfarkt sehr dynamisch ist", erklärt der Studienautor Johan Sundström von der Uni Uppsala. Beispiele dafür seien die Monate nach einer Scheidung oder nach einer Krebsdiagnose, in denen das Risiko für einen Herzinfarkt deutlich erhöht ist.

Davon ausgehend entwickelten die Experten die These, dass in den Monaten vor einem Herzinfarkt bestimmte biologische Prozesse im Körper der Patienten ablaufen und sich diese über einen Bluttest messen lassen. Dazu wurden die Blutproben von insgesamt 169.053 Menschen untersucht, die unter Herzkreislauferkrankungen leiden. Innerhalb von sechs Monaten erlitten 420 von ihnen den ersten Herzinfarkt. Ihr Blut wurde daraufhin verglichen mit dem von 1.598 gesunden Studienteilnehmern. "Dabei konnten wir 90 Moleküle identifizieren, die mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko verbunden sind", erläutert Sundström.

In der Folge bauten die Forschenden ein Online-Tool auf, mit dem jeder seine individuelle Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt in den kommenden sechs Monaten berechnen lassen kann. "Dies war eines der Ziele der Studie, da wir wissen, dass die Motivation der Menschen für vorbeugende Maßnahmen relativ gering ist", so Sundström. "Wenn man nun herausfindet, dass das eigene Risiko für einen Herzinfarkt erhöht ist, steigt eventuell auch die Motivation, dem vorzubeugen." Als nächstes wollen die Wissenschaftler die 90 Moleküle näher untersuchen, um herauszufinden, ob es bestimmte Behandlungsmöglichkeiten gibt.