Ich wünsche uns allen zum Weltdiabetestag, dass wir endlich aufhören, den Betroffenen zu unterstellen, sie seien auf irgendeine Weise "selbst schuld" an ihrer Krankheit. Ich persönlich habe mich entschieden, meinen Diabetes nicht mehr zu verstecken und letzten Sommer meinen ersten Bikini gekauft. Jetzt kann jeder den Katheter an meinem Bauch sehen und ich bekomme mehr Fragen gestellt. Was ich gut finde, denn so kann ich direkt mit einigen Vorurteilen aufräumen. Hoffentlich sind wir eines Tages an einem Punkt, an dem wir mit allen chronischen, körperlichen oder psychischen Erkrankungen derart offen umgehen und die bestmögliche Behandlung bekommen, ganz frei von Scham und Stigma.