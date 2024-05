Doch damit ist Deutschland längst nicht an der Spitze. In der Slowakei lag der Anteil von Todesursachen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle durch schlechte Ernährung bei 48 Prozent – fast die Hälfte. In Belarus (Weißrussland) lag der Anteil der durch Fehlernährung bedingten Todesfälle mit 47 Prozent ähnlich hoch. Die niedrigsten Anteile finden sich in Spanien (24 Prozent).