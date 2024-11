In Australien hat die führende Wissenschaftsorganisation CSIRO (Citizen Science in Health and Wellbeing) eine Furz-App auf den Markt gebracht. Mithilfe von "Chart Your Fart" (Erfasse deinen Furz) will die Regierungsbehörde die Blähungsmuster und -probleme der Australier besser verstehen und die Gesundheit und das Wohlbefinden auf diesem Gebiet fördern. Hintergrund ist eine Studie aus dem Jahr 2021. Sie hatte ergeben, dass 60 Prozent der Australier übermäßige Blähungen erleben. 43 Prozent erklärten, dies komme bei ihnen regelmäßig vor.