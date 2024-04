Schwere allergische Reaktionen auf Insektenstiche lassen sich zu 90 Prozent durch Immuntherapien verhindern. Allerdings erhalten nur 10 Prozent der betroffenen Patienten eine solche Therapie. Das kritisiert die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) in einer aktuellen Mitteilung. Bei einer Immuntherapie werden stark allergische Patienten schrittweise an die Insektengifte gewöhnt. In Deutschland sterben laut offiziellen Statistiken zwischen 20 und 40 Menschen pro Jahr an Bienen- oder Wespenstichen. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele Fälle nicht erkannt würden.