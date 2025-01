Mehr als jedes fünfte Kind unter 15 Jahren hatte in der vergangenen Woche (20. bis 26. Januar) eine akute Atemwegserkrankung. Das geht aus den hochgerechneten aktuellen Inzidenz-Daten des Robert Koch-Instituts hervor. In der Gruppe der Über-14-Jährigen war "nur" etwa jeder Vierzehnte betroffen, aber auch da steigen die Fallzahlen noch steiler als in der Vorwoche. Insgesamt spricht das RKI "von etwa 7,9 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung in Deutschland, unabhängig von einem Arztbesuch." Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen habe es etwa 1,8 Millionen gegeben.