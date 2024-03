In Irland ist es Forschern gelungen, die Mikrobiome an zwei 4.000 Jahre alten Zähnen aus einer Kalksteinhöhle zu analysieren. Die Molekularbiologen des Trinity College Dublin fanden neben Bakterien der Art Tannerella forsythia, die Zahnfleischerkrankungen verursachen, das erste hochwertige alte Genom der Bakterienart Streptococcus mutans, das eine der Hauptursachen für Karies ist. Ihre Entdeckungen ermöglichten es den Forschern, die Folgen zurückliegender Ernährungsumstellungen auf das orale Mikrobiom der Menschen über Jahrtausende hinweg zu bewerten.

Die Studie der irischen Mikrobiologen stützt die Hypothese, dass das Mikrobiom unserer Vorfahren deutlich vielfältiger als unser heutiges war. So rekonstruierten sie neben dem Genom von S. mutans auch zwei stark voneinander abweichende T. forsythia-Genome, was ihrer Einschätzung nach auf eine viel höhere Stammvielfalt prähistorischer Populationen hindeutet. Die Bakterien-Stämme in einem einzigen prähistorischen Mund hätten sich stärker voneinander unterschieden als jedes Paar moderner Stämme aus einem aktuellen Vergleichsdatensatz aus Europa, Japan und den USA zusammen, so ein Fazit aus der Studie.