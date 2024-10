Die menschlichen Zellen sind ein großes Wunder, das auch heute nicht vollständig erforscht ist. Erst seit etwa zehn Jahren ist bekannt, dass in der Zelle auch kleine zelluläre Tröpfchen wirken, sogenannte biomolekulare Kondensate. Forschenden aus dem sächsischen Freiberg ist jetzt hier ein bedeutender weiterer Schritt gelungen. Sie konnten zeigen, wie die zellulären Tropfen innerhalb der Zelle in Membranen eindringen und diese aufteilen können – auch ohne die Hilfe von Proteinen wie bisher angenommen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht.