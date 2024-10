Krebs ist und bleibt also ein Massenphänomen. Fast ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland gehen auf Krebserkrankungen zurück, so das Statistische Bundesamt. Fieberhaft forschen Wissenschaftler zu Ursachen und Therapien. Neue Erkenntnisse sind Forschenden der Universität Münster gelungen. Sie konnten zeigen, wie Brustkrebszellen ihre aggressiven Eigenschaften an benachbarte Tumorzellen weitergeben und damit die Metastasenbildung beeinflussen. So kann eine Zelle, die ein hohes Potenzial zur Abwanderung und Metastasenbildung besitzt, einer benachbarten Zelle ohne aggressive Eigenschaften dieses Potenzial übertragen.